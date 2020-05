"TUKAO ME JE I SILOVAO. JA SAM BIO DEČAK, A ON STARIJI ČOVEK..." Potresna ispovest Majka Tajsona ŠOKIRALA JE PLANETU

"Nikada nikome to nisam rekao. Nije mi nelagodno nego to je samo nešto što se dogodilo. Nije imalo veliki uticaj na moj život", izjavio je slavni bokser.

Legendarni bokser Majk Tajson kaže da stravično silovanje kojim je bio izložen kao dečak nije uticalo na njegov život.

- Bio sam dečak. On je bio stariji čovek. Tukao me i seksualno zlostavljao. Nikad ga nakon toga nisam video - otkrio je Tajson.

- Naučio sam da to ne znači da si manje muškarac jer se dogodilo - rekao je Majk, koji ne voli da priča o tome.

- Nikada nikome to nisam rekao. Nije mi nelagodno nego to je samo nešto što se dogodilo. Nije imalo veliki uticaj na moj život. Prebrodio sam to tokom borilačkih dana - dodao je Majk.

Otac ga je napustio dok je išao u osnovnu školu ostavivši njegovu majku s troje dece. Život mu se promenio iz temelja kada je imao 16 godina ostao i bez majke, a ubrzo nakon toga i bez sestre.

- Nikad nisam video majku srećnu zbog mene, zbog stvari koje radim. Znala me jedino kao divlje dete koje trči po ulicama i dolazi kući s novom odećom za koju je znala da je nisam kupio. Nikada nisam imao priliku da pričam s njom i da je upoznam. To je je slomilo lično i emotivo - iskren je bio Tajson, koji je sa 13 godina već bio uhapšen čak 38 puta zbog sitnog kriminala.