Rukometno EP 2020 duže za jedan dan

Evropska rukometna federacija (EHF) objavila je da će Evropsko prvenstvo u ženskoj konkurenciji, koje je na programu od 3. do 20. decembra ove godine, trajati dan duže u odnosu na prethodno EP 2018 u Francuskoj.

Najbolji timovi koji dođu do polufinala turnira u Norveškoj i Danskoj, imaće dan više za odmor pred finalni vikend u Oslu.

Glavna faza takmičenja biće završena u utorak, a do polufinala u petak 18. decembra, rukometašice će dobiti jedan dan duže da se odmore, nego što je to do sada bila praksa.

Žreb grupa biće obavljen 18. juna, a od ranije je poznato da ce se reprezentacija Srbije naći u trećem šeširu.

Rukometašice Srbije na poslednjem velikom takmičenju Svetskom prvenstvu 2019. u Japanu osvojile su šesto mesto.