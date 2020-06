VELIKO IZNENAĐENJE U BEOGRADU - Đoković ispao i poslao Krajinovića u finale

Malo ko se tome nadao, ali se veliko iznenađenje dogodilo. Novak Đoković neće igrati u finalu “Adria tura”. Glavni “krivac” za to je Aleksandar Zverev.

Nemački teniser je na Dorćolu eliminisao prvog reketa sveta u momentu kada je osvojio drugi set. Međutim, na kraju je Novak pobedio i time poslao sunarodnika Filipa Krajinovića u finale - 4:0, 1:4, 4:2.

Perfektan prvi set je odigrao Novak. Kao brzi voz je osvojio četiri gema i došao do vođstva u setovima (4:0).

Počeo je drugi set na sličan način, a kako je Novak igrao možda i najbolje govori to da je Zverev tek u drugom gemu drugog seta došao do prve gem lopte. Uspeo je da je iskoristi i da dođe do prvog gema u meču. Taj gem kao da je bio pokretač za Nemca. U narednom gemu je napravio brejk i došao do vođstva, pa potom i potvrdio to sigurnim servisom (3:1).

Pritisak je tada prebačen u potpunosti na Novaka, jer je gubitak drugog seta znači i raspršivanje nada za finale. Odigrao je Novak tada jedan od najlošijih gemova. Saša je napravio još jedan brejk i osvojio set.

Matematika je tada bila jasna - Novak je ispao, ali bi osvajanjem trećeg seta mogao da pomogne Krajinoviću i da “pogura” sunarodnika u finale.

Prvi gem u trećem setu je Zverev dobio, da bi Novak potom od 40:0 došao do “đusa” i brejk lopte za rivala, ali je forhend dijagonala proradila na vreme za izjednačenje (1:1). Čuvali su i jedan i drugi svoje gemove sve do petog gema. Tada je Novak napravio brejk, uz malu pomoć mreže, pa je pre odlaska do svog mesta prišao da se zahvali mreži.

Đoković je potom potvrdio brejk, došao do pobede i tako poslao Filipa u finale, jer Krajinović ima najbolji gem-količnik u krugu koji se stvorio na tabeli.