Đoković plakao posle meča na Adria Turu - Novaka "slomile" emocije na terenu (VIDEO)

Tamo će, doduše, igrati Filip Krajinović kom je odgovarao ovaj Novakov trijumf od 2:1 u setovima.

- Bitno je da je jedan od naših prošao u finale. Bilo je posebno emotivno ovih poslednjih nekoliko dana, zahvalio bih se svima koji su podržali ovaj događaj - rekao je Đoković, a potom počeo da plače na terenu:

WELL DONE FOR EVERYTHING YOU HAVE DONE TO HAVE THIS @DjokerNole @AdriaTennisTour - we love you so much!!! You’ve done SO MUCH for Serbia 🇷🇸❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/n7BVY8a7CO