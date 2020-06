Poruka Ivane Maksimović o Bobani nateraće vam suze na oči: Rekla sam joj, sinu ćeš ispričati neponovljivu priču

View this post on Instagram

Rekla sam joj da se radujem toj medalji, kao da sam je ja osvojila. I zaista sam tako mislila. Jako mi je bila draga, i osećala sam baš veliku sreću. Sećam se da mi je ulepšala taj dan svojim uspehom. Takodje sam joj i rekla da joj zavidim.. da joj zavidim na divnoj trudnoći, na tome što se još uvek takmiči iako stomačić više nije stomačić. Što će svom detetu imati da ispriča divnu, neponovljivu priču- da je zajedno s njim u stomaku postala Evropski šampion. Ej! Dodala sam joj još da će mališa biti poseban, jer pobednik je otkad znamo za njega. ♥️I biće, o čemu ćemo svi svedočiti i pričati kako mu je mama bila jedna posebna žena. Bobo naša, druži se sa andjelima i čuvaj nas, vidimo se opet na nekom lepšem mestu. 🦁💔 Bobana Momčilović Veličković 1990.-2020. #champion #shootingstar #incrediblewoman #legend