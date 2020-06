NAPADI NA NOVAKA NE PRESTAJU! AMERIKANCI HTELI DA NAVUKU NADALA! Španac stao u odbranu kolege

Gledajući isključivo sopstveni interes vezan za održavanje US Opena, američki teniseri i deo javnosti usmerio se ka Đokoviću, okrivljujući ga da je kriv za širenje korona virusa tokom turnira "Adrija tur".

U želji da još više ocrne srpskog tenisera, poznati američki portal ESPN pozvao je Tonija Nadala, strica i doskorašnjeg trenera Rafe Nadala.Međutim, Nadal je stao u odbranu Novaka.

"U Srbiji mere nisu toliko striktne kao u ostalim zemljama i oni su se ponašali u skladu s tim. Baš šteta, namera je bila dobra, da se igra tenis koji je bio lep, ali na kraju tu je problem koronavirusa koji nije bio dobar za tenis i Đokovića. U takvoj situaciji u kojoj imate mnogo problema, a još više ako ste prvi teniser sveta... bilo bi bolje da su svi bili oprezniji i da su više brinuli".

Nadal brani Đokovića i kada je u pitanju kalendar ATP i forsiranje Američke teniske federacije da se US Open održi po svaku cenu.

"Čuo sam se sa Rafom. On okleva sa odlukom o nastupu na US Open. Rekao mi je za zbijeni kalendar i požalio se na ATP jer je kalendar prenaporan, posebno za "veliku trojku". Ako vidite da Rafael, Rodžer i Novak pomažu tenis godinama, onda mi se čini da bi nešto moralo da se uradi sa kalendarom u njihovu korist. Igrate svake nedelje i teško je za mesec dana da igrate na US Openu, Rimu, Madridu i Rolan Garosu. To je neizvodljivo", rekao je na kraju Toni Nadal.