Godinama je trpela ZLOSTAVLJANJE TRENERA: Atletičarka izvršila samoubistvo! (FOTO)

Čoi Suk Hjun, 22 godišnja trijatlonka iz Južne Koreje, izvršila je samoubistvo, nakon što su svi ostali nemi na prijavu da godinama trpi fizičko i psihičko maltretiranje i poniženje

Mlada sportistkinja se najverovatnije odlučila na ovaj čin pošto je pre godinu dana podnela prijave brojnim nadležnim ustanovama zbog psihičkog i fizičkog zlostavljanja od strane svog trenera i medicinskog tima, ali na njih niko nije reagovao.

Audio snimci koje je objavila korejska televizija "YTN" potvrdili su da je mlada Čoi kao članica tima grada Gjeondžua više puta bila premlaćena, verbalno zlostavljana i uznemiravana od strane trenera, članova lekarske ekipe i starijih sportista.

- Ti, dođi! Stisni zube! Naučiću te lekciju ako budeš slušala - govori oštar muški glas, nakon čega se jasno čuje šamar koji prima.

Zvanično, Olimpijski i sportski komitet Južne Koreje rešio je da pokrene istragu nakon smrti trijatlonke o tvrdnjama da oni koji su morali da reaguju nisu ništa učinili kada im se obratila za pomoć.

Death of South Korean athlete Choi Sook-hyun amid allegations of violence and abuse sparks uproar https://t.co/0pTvxtx7VC