BRUKA I SRAMOTA NA NACIONALNOJ TELEVIZIJI! Voditelj prostački vređao i psovao Novaka Đokovića: ON JE KU***(VIDEO)

Džon Kembel, voditelj nacionalne televizije na Novom Zelandu izvređao je najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića i to bez ikakvog razloga i na najprostiji mogući način.

Naime, dok je tokom programa išao prilog o "Adria Tour-u" u Zadru i o tome kako se Đoković oporavio od koronavirusa, voditelj je tiho izustio da je Novak "ku*ac". Jedna voditeljka ostala je u šoku, dok se druga pravila da nije ni čula ovu izjavu.

For those wanting to see the video. Sorry for poor sound quality. pic.twitter.com/z4WoroRxvV

Ubrzo su se zbog ovog skandala usijale društvene mreže, a korisnici su tražili objašnjenje i izvinjenje zbog ovakvog ponašanja voditelja na nacionalnoj televiziji.

Naravno, odgovor je stigao i od naših ljudi.

- Džone možeš li da odgovoriš zašto si bio tako nekulturan u jučerašnjem jutarnjem programu da nazoveš Novaka Đokovića ku**** na nacionalnoj televiziji. Toje neverovatno neprofesionalno sa tvoje strane. Đoković je inspiracija, humanitarac i idol milionima širom sveta - bio je komentar jednog od korisnika.

@JohnJCampbell can you please answer for being so rude on yesterday's breakfast show when you called Novak Djokovic a dick on live national television.



This is incredibly unprofessional of you. Djokovic is an inspiration, a humanitarin and an idol to many millions globally.