"MORAMO DA RAZLIKUJEMO ČOVEKA OD IDOLA" Pored brojnih sportskih ličnosti, u Đokovićevu odbranu stao i najbolji brazilski teniser

Najbolji Brazilski teniser Gustavo Kuerten govorio je o aktuelnim teniskim temama i tom prilikom se dotakao Adrija Tura, koji je organizovao pa zbog širenja korone prekinuo najbolji igrač sveta Novak Đoković.

"Iznenadilo me je to, jer takve stvari ne očekujemo od naših idola. Bio je to pravi nered. On je već u javnosti priznao grešku, ali nama je bitno da odvojimo osobu, koja ima pravo na grešku, od slike idola. Mi, kao ljudi, ponekad smo u pravu, a ponekad nismo. Mislim da se on već pogledao u ogledalo", rekao je Kuerten.

Trostruki osvajač Rolan Garosa i nekadašnju "broj 1" ističe da Adrija tur može da bude dobar nauk za ostale turnire.

"Moramo da izvučemo najveće moguće pouke iz ove greške za naredne turnire. Đoković je empatičan, kao i Federer i Nadal. Postoje zemlje u kojima je rizik manji a mi nemamo spremnu formulu za neu doba koronavirusa", objašnjavema Guga.

Kuerten je nedavno bio u kontaktu sa Novakom, kada je srpski teniser pomogao u akciji "Vencendo Juntos" koja je za cilj imala da pomogne 33.000 porodica u Brazilu tokom pandemije koronavirusa.