Hamilton pobedio u trci za Veliku nagradu Štajerske (FOTO)

Aktuelni svetski prvak vozač Mercedesa Luis Hamilton pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Štajerske.

Šestostruki svetski šampion je krenuo sa pol pozicije, vodio je od početka do kraja i ostvario 65. pobedu u karijeri. Trku je završio za sat, 22 minuta, 50,683 sekunde.

Drugo mesto zauzeo je Valteri Botas iz Mercedesa sa zaostatkom od 13,719 sekundi, a treći je bio vozač Red Bula Maks Verstapen sa 33,698 sekundi zaostatka. Njegov timski kolega Aleksandar Albon zauzeo je četvrto mesto, dok je vozač Meklarena Lando Noris u poslednjem krugu uspeo da nadoknadi tri pozicije i zauzme peto mesto.

Vozač Rejsing Pointa Serhio Peres zauzeo je šesto mesto, iako je krenuo sa 17. mesta, a njegov timski kolega Lens Strol zauzeo je sedmo mesto. Danijel Rikardo iz Renoa bio je osmi, Karlos Sainc iz Meklarena deveti a dobio je i bod za najbrži krug, dok je 10. mesto zauzeo Danil Kvjat iz ekipe Alfa Tauri.

Ferari nije završio trku, pošto su se Sebastijan Fetel i Šarl Lekler sudarili već u prvom krugu. Lekler se izvinio i priznao je odgovornost za incident.

Hamilton je dobro startovao sa pol pozicije i zadržao je prvo mesto ispred Verstapena, koga je odmah napao Sainc, ali je vozač Red Bula uspeo da se odbrani. U krivini tri došlo je do kontakta dva Ferarija, a na Fetelovom bolidu bilo je slomljeno zadnje krilo. Odmah je izašlo bezbednosno vozilo na stazu, a oba Ferarija su otišla u boks, Lekler se vratio na stazu kao poslednji, a Fetel je završio trku.

Kada je staza očišćena trka je nastavljena u četvrtom krugu i Hamilton je poveo ispred Verstapena, Sainca, Botasa i Albona. Krug kasnije Lekler je morao da odustane. Botas je ubrzo obišao Sainca za treće mesto i našao se iza Verstapena, a Albon je obišao Sainca u devetom krugu i popeo se na četvrto mesto.

Hamilton je u 16. krugu stekao tri sekunde prednosti nad Verstapenom, uvećavao je prednost iz kruga u krug, a Rikardo je u 20. krugu obišao timskog kolegu Okona i popeo se na šesto mesto.

U 25. krugu Verstapen je otišao na zamenu guma i na stazu se vratio kao treći iza Botasa a ispred timskog kolege Albona. Hamilton je u 28. krugu otišao na zamenu guma i vratio se na stazu kao drugoplasirani iza Botasa.

Botas je u 35. krugu otišao u boks i na stazu se vratio kao treći sa 8,2 sekunde zaostatka za Verstapenom. Iza njega vozio je Rikardo, ispred Peresa, Norisa i Albona.

Aktuelni šampion je sigurno vodio u prilično mirnoj trci, Botas je u međuvremenu smanjivao zaostatak za Verstapenom, a u tim trenucima dobro je vozio i Peres koji se popeo na šesto mesto. a zatim krenuo na Rikarda za petu poziciju. Ubrzo je uspeo da pretekne Rikarda i našao se na 2,7 sekunde iza Albona vozeći najbrže krugove.

Verstapen je uvećao prednost nad Botasom na 8,7 sekundi, a ispred njega Hamilton je u 55. krugu imao 6,3 sekunde prednosti. Botasa su zatim iz Mercedesa obavestili o proceni da će uz postojeći tempo on u poslednjem krugu uspeti da uhvati Verstapena. Finac je u 60. krugu uspeo da priđe na ispod pet sekundi, a na bolidu Red Bula bilo je vidljivo neznatno oštećenje prednjeg krila.

Verstapen je ubrzo prijavio da ima problema sa zadnjim gumama, to je Botas iskoristio i prišao mu, napao ga je pet krugova pre kraja, ali je Holanđanin uspeo da se odbrani. To nije trajalo dugo, Botas je ponovo napao i preuzeo drugo mesto. U 69. krugu Verstapen je otišao na zamenu guma kako bi pokušao da osvoji dodatni bod za najbrži krug, ali mu to na kraju nije uspelo.

Mnogo uzbuđenja viđeno je u poslednjem krugu. Prvo je došlo do kontakta između Albona i Peresa, a celu situaciju iskoristio je Noris, uspeo je da obiđe Rikarda, Strola i Peresa i osvoji peto mesto.

Naredna, treća trka u šampionatu, vozi se naredne nedelje u Mađarskoj.