ZBOG OVE NOLETOVE FOTOGRAFIJE SU POČELI BRUTALNI NAPADI: Evo šta je Đoković radio u Marbelji, a što je RAZBESNELO britanske novinare (FOTO)

Britanski mediji iz dana u dan probijaju granicu kada je u pitanju vređanje našeg tenisera Novaka Đokovića.

Ovoga puta njima je zasmetalo što se Novak nakon odlaska na plažu presvlačio iza parkiranih automobila. Srpski teniser želeo je presvuče kupaće gaće, ali nije pronašao adektavno mesto za tako nešto pa je odlučio da to uradi uz pomoć peškira.

Paparaci su to uslikali, a britanski "Dejli mejl" napravio senzacionalnu priču i ponovo prozvao najboljeg na svetu. Smetalo im je što tako nešto radi na ulici, a uz to nema ni masku na licu.

Novak in Marbella ❤️

Courtesy to the mask police pic.twitter.com/TFUFNgAhnx