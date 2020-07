SPECIJALNA POŠILJKA IZ AMERIKE: OVO je dokaz da će Novak igrati na US openu?!

Od momenta kada odlučeno da će se US open 2020. godine ipak održati, svi se pitaju da li će najbolji teniseri sveta zaigrati u Njujorku.

Američka teniserka Renej Stabs izjavila je da je prvi reket sveta Novak Đoković zatražio specijalnu pošiljku iz Sjedinjenih Američkih Država i da je to jasan dokaz da je odlučio da nastupi na US openu.

“Izgleda da je Novak Đoković zartražio da mu se loptice sa US opena dostave, kako bi sa njima mogao da trenira. To implicira da će učestvovati na tom turniru. To naravno nije dogovoreno i videćemo šta će se dešavati u narednih nekoliko nedelja. Dobre vesti su da je broj novih slučajeva kovida u Njujorku fantastičan u poslednje vreme”, izjavila je Renej Stabs u svom podkastu “Magazin reket”.

Podsetimo, US open će se održati od 31. avgusta do 13 septembra.