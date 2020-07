MNOGI SMATRAJU DA JE "NAMESTIO" NOLETA! Konačno se oglasio Dimitrov, Bugarin na ivici suza!

- Još uvek nisam spreman da se takmičim na vrhunskom nivou. Moje kretnje se poboljšavaju, oporavak ide ka dobrom smeru, ali nije jednostavno oporaviti se od koronavirus. Taj period dok sam bio zaražen, za mene je bio jako težak. Gotovo mesec dana sam ostao kod kuće, imao sam poteškoće s disanjem, nisam se dobro osećao, stalno sam bio umoran. Imao sam sve simptome, izgubio miris i ukus, verujte to nije bilo nimalo zabavno. Na neku ruku sam srećan što sam na terenu sada -rekao je Dimitrov.

On je otkrio sa čime je imao najveći problem.

– I dalje se ne osećam spremno. Jedan dan mogu da igram satima, drugi dan se moram samo odmarati, prosto se samo ugasim. Uopšte nije važno koliko ste mentalno snažni, u tom periodu vodite razne bitke u svojoj glavi. Sami ste zatvoreni 20-ak dana u kući, a tu vam baš svašta prolazi kroz glavu. Sam sam bio preko 5000 sati. To je moja najveća poruka, ne smemo da potcenimo moć mentalnog stanja u kom se svi nalazimo. Ova stvar je ozbiljna! Ukoliko se svi pridržavaju protokola i svi budu sigurni, brže će se sve oporaviti. Morate da radite na fizičkoj spremi, ali i mentalnoj – zaključio je Dimitrov!

Dimitrov je bio u Beogradu i Zadru, a pojavile su se teorije da namerno nije rekao da je zaražen i da je krio da ima koronu.

