RAFA ZBOG KORONE NEĆE BRANITI TITULU: Nadal odustao od igranja na US openu!

Španski teniser Rafael Nadal neće igrati na ovogodišnjem US Openu.

Branilac titule odlučio je da odustane od učešća na Grend slemu u Njujorku i to će biti prvi Grend slem bez Federera i Nadala još od 1999. godine.

Nadal se ne oseća sigurno zbog pandemije koronavirusa i ne želi da igra na US Openu.

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7