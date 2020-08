BRITANKA O ODNOSU ĐOKOVIĆA I KIRJOSA: Usudiću se da kažem da je prost i zloban

Bivša britanska teniserka, a sada komentator Anabela Kroft pričala je o Novaku Đokoviću i Niku Kirjosu.

Prvo je na tapeti bio srpski teniser gde su se Briztanski pomešala osećanja i krivice Novakove, ali i razumevanja za Srbina.

- Verujem da je Novak hteo da uradi ispravnu stvar, hteo je da je uradi iz pravog mesta (svog srca). Pokušao je da vrati tenis pred publiku, a Srbija u to vreme nije imala veliki broj slučajeva!" - smatra Britanka koja je dodala da razume i zašto je dobijao kritike, doduše jednim delom:

- Mislim da su stvari koje su se pojavile na društvenim mrežama, kao kada je igrao u noćnom klubu, kada su skidali majice i kada su se grlili, isto tako i na terenu... Potom su se dogodile loše stvari, igrači su testirani pozitivno, i sam Đoković je bio pozitivan kao i njegova žena!"

Osvrnula se i na australijskog tensera, Nika Kirjosa, koji je putem društvenih mreža kritikovao, vređao i omaložavao Đokovića, Tima i Zvereva:

- On zauzima poziciju visokog morala, bio je ekstremno vokalan! Ja ću se usuditi da kažem da je neverovatno koliko je prost i zloban prema svojim kolegama.

Osula je paljbu po Kirjosu, tek što je počela!

- Moram da kažem da nakon njegovog ponašanja koje smo videli svih ovih godina, ja nisam ta koja mora da poštuje to što on radi. Ja ga ne poštujem ni kao čoveka, način na koji on funkcioniše na terenu mi otežava da ga slušam dok on pokušava da izgovori iskrenu rečenicu.