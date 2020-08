SVI SU GLEDALI U NJEGA KADA JE IZAŠAO IZ VODE! Paparaci su opet "ulovili" Đokovića u Španiji, a oko vrata mu je opet OVAJ SIMBOL (FOTO)

Novak Đoković trenira punom parom u Marbelji iako se još ne zna da li će igrati na turnirima u Njujorku (Sinsinati i US Open).

Najbolji teniser sveta je prijavljen za oba turnira, ali još uvek nije sto posto sigurno da li će se pojaviti u Americi jer se zahtevi koji su stavljeni pred igrače stalno menjaju.

Jedan od poslednjih je da su igrači odgovorni ukoliko se njima ili nekom od članova njihovog tima dogodi nešto tokom boravka u Njujorku.

Novak nije oduševljen informacijama koje ima, pa još uvek veća šta mu valja činiti.

Photos of Novak training at the beach yesterday! 😁🇪🇸



Using Mother Nature to train 🏝 🌊



