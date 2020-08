PREMINUO JEDAN OD NAŠIH NAJBOLJIH RUKOMETAŠA IKADA! Čuveni klub iz Nemačke ŠOKIRAO objavom: Sve se desilo pre skoro dva meseca

Reč je o jednom od najboljih rukometaša sa ovih prostora i najboljem igraču sezone 1978/79 u Jugoslaviji kada je njegov Željezničar osvojio jedini trofej prvaka stare države.

Podatak koji je šokirao, a objavio ga je poznati nemački tim jeste kako je Mijatović umro još 22. juna ove godine, ali informacija o tome nije bilo u javnosti.

Nemci su se oprostili od čuvenog Mucija iz Požege koji je u uspešnoj karijeri nosio i dres njihvog kluba, sledećim rečima:

- Opraštamo se od Milomira Mijatovića, bivšeg igrača i rukometaša svetske klase koji je igrao i za Flensburg Handevit. Umro je 22. juna 2020. u Manhejmu. Pamtićemo Mila kao izvanrednog rukometaša i osobu, piše na Tviteru nemačkog kluba.

🖤 In tiefer Verbundenheit



Die SG nimmt Abschied von Milomir #Mijatović.



Der ehemalige Weltklassespieler und Handballer auch der SG Weiche-Handewitt verstarb am 22. Juni 2020 in Mannheim.

Wir werden “Milo “ als außergewöhnlichen Handballer und Menschen in Erinnerung behalten! pic.twitter.com/SC4UIFFhDF