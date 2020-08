O'Saliven osvojio šestu titulu svetskog prvaka u snukeru

O'Saliven je dobro počeo meč, poveo je sa 8:2, ali je posle toga stao, a Vilson je to iskoristio i primakao se na 9:7. O'Saliven je ipak uspeo da osvoji 17. frejm i jučerašnji deo meča završi uz prednost od tri frejma.

Meč je danas nastavljen, Vilson je osvojio prvi za 8:10, ali je posle toga O'Saliven zaigrao bolje, osvojio je sedam uzastopnih frejmova za vođstvo od 17:8. Posle toga usledila je pauza, a O'Salivenu je trebao jedan frejm za titulu.

BREAKING: Ronnie O'Sullivan beats Kyren Wilson to win the World Snooker Championship final. 🏆 pic.twitter.com/7w5y1eosV2

On je bez problema osvojio poslednji frejm i postao svetski prvak prvi put posle sedam godina.

To je šesta titula svetskog prvaka za O'Salivena, koji se tako izjednačio sa Stivom Dejvisom i Rejom Rirdenom. Rekorder u novoj eri je Stiven Hendri sa sedam titula.

O'Saliven je večeras postao rekorder sa 37 rangirnih titula, onih koje se boduju za svetsku rang-listu. Hendri ima jednu manje.

Osim prestižnog trofeja, zaradio je i 500.000 funti i kao 44-godišnjak postao najstariji svetski prvak od Rirdona 1978. godine, koji je taj trofej osvojio sa 46 godina.

2001 🏆

2004 🏆

2008 🏆

2012 🏆

2013 🏆

2020 🏆



Ronnie O’Sullivan is back on top of the world 🚀🌍 pic.twitter.com/YqD57pUaMR