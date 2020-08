UZNEMIRUJUĆI SNIMAK NOKAUTA! Intubirali ga usred ringa! Ceo svet gledao UŽIVO ZASTRAŠUJUĆE SCENE

Na popularnoj Fejsbuk stranici posvećenoj borilačkim sprtovima osvanuo je zastrašujući nokaut koji je opisan kao najbrutalniji ikada.

Reč je o bokserkom meču u srednjoj kategoriji između Alena Grina i Žejdona Kodringtona.

Ovaj bokserski meč održan je pre 15 godina, a trajao je svega 18 sekundi. Kodrington, koji je borbu dočekao sa skorom 9/0 (devet nokauta), loše je ušao u meč. Grin ga je oterao u konopce, zasuo udarcima, a jedan brutalni direkt i moćni kroše bili su fatalni po nerećnog boksera. Pao je na zemlju i ostao da leži nepomično.

Prizor je bio jeziv, veoma uznemirujući. Bilo je jasno da je ozbiljno povređen. Uletelo je medicinsko osoblje kako bi mu ukazali pomoć. Kodrington je ležao bez svesti, nije reagovao i nastala je panika.

Intubirali su ga na licu mesta, fiksirali mu vrat i na nosilima ga izneli iz ringa.

Nacionalna televizija u Americi prenosila je uživo ovaj meč, milioni ljudi gledali su u potresne scene u ringu. Ovaj brutalni nokaut podigao je veliku prašinu u Americi, boks je ekspresno dobio etiketu nasilnog i opsnog sporta. O tome se govorilo više nego ikada pre.

Srećom, sa Kodringtonom je kasnije sve bilo u redu.

"Bio sam malo bolestan i nisam se zagrejao, ne znam da li sam zbog toga tako reagovao nakon nokauta. Dogodilo se to što se dogodilo, pogodio me je jako dobro i to je to. Da se to dogodilo u drugoj ili trećoj rundi, garantujem da nebi sve tako izgledalo", rekao je kasnije Kodrington.