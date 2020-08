AMERIKANAC KOJI PLJUJE ĐOKOVIĆA OPET U AKCIJI - Novinar nije propustio priliku da oplete po Novaku!

Đoković je radi svoje privatnosti i zaštite tokom pandemije virusa korona odlučio da boravi u kući u Njujorku, za razliku od Endija Mareja koji je izabrao hotel smešten unutar teniskog kompleksa - popularnom "mehuru".

Podsetimo, čelnici Teniskog saveza Amerike omogućili su igračima da biraju gde će biti smešteni - hotel, u kojem je većina tenisera ili privatna kuća sa 24-časovnim obezbeđenjem.

"Endi Marej je rekao da neće ostati u privatnoj kući u Njujorku, kao što su to učinili Serena i Đoković, jer je cena 'astronomska'", napisao je na Tviteru novinar Ben Rotenberg, inače poznat po svojim oštrim kritikama prema srpskom teniseru.

Andy Murray says he ruled out staying in a private home in New York, like Serena and Djokovic, because the costs were "astronomical."



Andy, career prize money of $61 million, is not hurting for cash, but this was a high, high bar the USTA set for these palaces of solace.