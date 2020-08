KRAJINOVIĆ PROPUSTIO MEČ LOPTU! Filip ispustio pobedu protiv Raonića

Krajinovića je posle velikog preokreta, igre u jednom izuzetno uzbudljivom meču, savladao Miloš Raonić rezultatom 2:1 (4:6, 7:6, 7:5).

You just can't do that from there 😯 @filipkrajinovic with an insane pass at #CInCyTENNIS 👏 pic.twitter.com/qoppkhn4qD