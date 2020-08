Đoković govorio o Nadalovom nedolasku na US open

Srpski teniser Novak Đoković dobro gura na Sinsinati Mastersu, a u petak, ne pre 20.30, očekuje ga polufinale sa Robertom Bautistom Agutom.

Najbolji igrač sveta je veliki favorit, kako na ovom turniru, tako i na US openu koji počinje 31. avgusta.

Šanse za titulu su dodatno porasle posle saznanja da u Njujorku neće biti Rafaela Nadala, kao ni Rodžera Federera, Stena Vavrinke...

Đoković poštuje Nadalovu odluku da ne dođe u Sjedinjene Države.

"Mogu da razumem zašto je Rafael Nadal ostao u Evropi. Nepredvidive okolnosti, nije želeo da rizikuje svoje zdravlje i zdravlje svog tima. Novi sistem rangiranja štiti igrače koji donose takvu odluku", rekao je Đoković.

Đoković je prokomentarisao i Nadalove partije na betonu u prošlosti, kao i osvajanje US opena prošle godine.

"Njegov stil igre, dosledan je i ne pravi mnogo grešaka, ne spušta nivo igre. On je verovatno napotcenjeniji igrač u poslednjih pet godina i zaslužuje više poštovanja nego što dobija. Njegova pobeda nad Medvedevom me je podsetila na naš meč u Majamiju", istakao je on.