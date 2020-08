Đoković osvojio drugi set!

Novak Đoković sastaje sa sa španskim teniserom Robertom Bautistom Agutom u polufinalu Sinsinati Mastersa.

TOK MEČA:

TREĆI SET:

1:1 - Španac izjednačava rezultat. Igra se oprezno u ovom setu, bez puno rizika zbog straha od greške koja bi mogla da reši pitanje finaliste.

DRUGI SET:

Novak osvaja drugi set! Dupla greška Aguta, pa sjajan drop-šot Novaka i on stiže do 0:30. Usledio je je još bolji forhend i to su tri set lopte.

5:4 - Nole vraća prednost, ali bez brejk!

4:1 - Potvrdio je brejk Novak, sada izlgeda dosta bolje, pomoć fizioterapeuta urodila plodom!

3:1 - BREJK! Nole pravi brejk i preuzima vođstvo u drugom setu! Očigledno mu je veoma pomogao ovaj medicinski tajm-aut!

2:1 - Imao je Španac možda priliku u ovom gemu za brejk na 30:30, ali Nole je pojačao gas i sa dva brza poena osvojio gem za vođstvo. Na meču je pauza zbog medicinskog tajm-auta.

1:0 - Nole osvaja prvi gel u drugom setu sa samo jednim izgubljenim poenom!

PRVI SET!

4:6 - Španac je iskoristio prvu set loptu, Nole nije imao nikakvu šansu, Agut servira perfektno!

3:5 - Nole je propustio brejk priliku i Španac je osvojio gem, sada je na gem od seta! Nole servira za opstanak u setu

3:4 - BREJK! Španac je iskoristio treću brejk loptu u gemu i ponovo napravio brejk, drugi na meču! Sada ga dva gema dele od vođstva u seotima!

2:2 - BREJK! Nole ekspresno vraća brejk posle velike borbe u 4 gemu!

1:2 - Brejk! Španac posle dosta bobre i Novakov grešaka pravi brejk na startu meča!

1:0 - Novaj je odlično startovao i odmah je ubedljivo osvojio prvi gem! Bez izgubljenog poena

Pobednik ovog meča igraće u finalu sa Raonićem, koji je u dva seta 7:6, 6:3 bio bolji od Cicipasa.Novak je u polufinale došao nakon pobede nad Janom-Lenardom Štrufom, dok je Bautista u četvrtfinalu eliminisao prošlogodišnjeg šampiona, Danila Medvedeva.Srpski teniser postavljen je za prvog nosioca na ovom turniru i prvi je na ATP rang listi. Španac zauzima 12. mesto na svetu i osmi je favorit na takmičenju.Biće im ovo 12. međusobni susret, a Novak vodi sa 8:3 u dosadašnjim pobedama.

Prošle godine Bautista je pobeđivao dva puta, a Đoković je njega eliminisao u polufinalu Vimbldona.Sinsinati Masters se ove godine igra u Njujorku. Ukupan nagradni fond turnira je 4,674,780 dolara. Prvi nosilac je najbolji teniser sveta Novak Đoković, a titulu brani Danil Medvedev iz Rusije.