ĐOKOVIĆ SAVLADAO DŽUMHURA! Srbin dominantno do drugog kola US Opena!

Srpski teniser je do 24 pobede u sezoni došao za manje od dva sata igre.

Osvajaču 17 gren slem trofeja u prvom setu bilo je dovoljno da dva puta oduzme servis Džumhuri i da za 24 minuta dođe do vođstva. Teniser iz BiH najveći otpor pružio je u drugom setu, posle izgubljenog servis gema uspeo je da napravi brejk i da do rezultata 4:4 bude u igri.

U devetom gemu Đoković uspeva da ga brejkne po drugi put, a u narednom već je servirao za 2:0 u setovima. Slično kao i na početku meča, Đoković je rutinski odigrao u odlučujućem, tri puta je oduzeo servis Džumhuru i plasirao se u narednu rundu.

Sledeći rival biće mu Britanac Kajl Edmund, koji je savladao Kazahstanca Aleksandra Bublika.

Novak Djokovic had it all going today.@Djokernole I #USOpen pic.twitter.com/6DTFZt8nIT