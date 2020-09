Đoković zvao guvernera Njujorka: Haos na US openu! Tenisera hteli da izbace, a onda je reagovao Nole

Najbolji teniser sveta još jednom je pokazao veličinu.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije bio zadovoljan odnosom prema francuskom teniseru Adrijanu Manarinu, kojem grad Njujork nije hteo da dozvoli da izađe na teren protiv Aleksandera Zvereva u 3. kolu US Opena.

Iako je Đoković trebalo da priprema svoj meč 3. kola protiv Jana Lenarda Štrufa, umesto toga sate je proveo pokušavajući da pomogne Manarinu da ga puste da izađe na teren.

Razlog je to to što je Manarino bio u kontaktu sa Benoom Perom, koji je bio pozitivan na korona virus. Iako je igrao prve dve runde, posle nove odluke države Njujork, trebalo je da mu bude naloženo da bude u karantinu i usled toga, bio bi izbačen sa turnira.

Manarinov trener kontaktirao je Novaka sa molbom da pomogne, a Novak je to otkrio na konferenciji za novinare. Đoković je proveo nekoliko sati komunicirajući sa trenerom Manarina, čelnicima ATP-a i USTA, a pokušao je preko poznanika da dođe i do najviših instanci, odnosno gradonačelnika Njujorka, koji je jedini mogao da promeni odluku i dozvoli Manarinu da igra.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije bio zadovoljan odnosom prema francuskom teniseru Adrijanu Manarinu, kojem grad Njujork nije hteo da dozvoli da izađe na teren protiv Aleksandera Zvereva u 3. kolu US Opena.

Iako je Đoković trebalo da priprema svoj meč 3. kola protiv Jana Lenarda Štrufa, umesto toga sate je proveo pokušavajući da pomogne Manarinu da ga puste da izađe na teren.

Razlog je to to što je Manarino bio u kontaktu sa Benoom Perom, koji je bio pozitivan na korona virus. Iako je igrao prve dve runde, posle nove odluke države Njujork, trebalo je da mu bude naloženo da bude u karantinu i usled toga, bio bi izbačen sa turnira.

Manarinov trener kontaktirao je Novaka sa molbom da pomogne, a Novak je to otkrio na konferenciji za novinare. Đoković je proveo nekoliko sati komunicirajući sa trenerom Manarina, čelnicima ATP-a i USTA, a pokušao je preko poznanika da dođe i do najviših instanci, odnosno gradonačelnika Njujorka, koji je jedini mogao da promeni odluku i dozvoli Manarinu da igra.

- Da, bio sam svestan šta se dešava sa Manarinom. Bio sam kontaktiran od strane njegovog trenera, pričali smo nekoliko sati, pokušao sam da pomognem. Pričao sam sa ATP, pokušao sam da dobijem informacije. Pokušao sam da dođem do ljudi na najvišim pozicijama u Njujorku, kroz neke kontakte da dođem do guvenera Njujorka, jer koliko sam razumeo on je bio jedini koji je mogao da promeni odluku da Manarino bude izbečen sa turnira. Ne znam šta se na kraju desilo, rekli su mi samo da je Manarinu dozvoljeno da se takmiči i da izađe na teren što mi je bilo drago da vidim - rekao je Đoković.

Novak ističe da često nije sve u moći ATP-a i USTA, već da zavise od odluka vlasti Njujorka.

- Menadžer turnira mi je rekao da radi na tome nekoliko sati. Nažalost, nekada nije na ATP u USTA da donose te odluke, već to odlučuje Ministarstvo zdravlja države Njujork. Znali smo to dolaskom ovde. Nisam srećan kako se razvijala situacija sa francuskim teniserima, jer su Delijen i Peja bili u sličnoj situaciji i bili su izbačeni sa turnira i morali su da budu u karantinu u svojoj sobi. Potom smo imali situaciju sa francuskim teniserima, jer je Benoa bio pozitivan. Ali možda je to bila greška, jer je posle nekoliko dana test bio negativan.

- To je još jedna situacija o kojoj treba da se priča, jer ima mnogo lažnih pozitivnih testova u sportu i uopšte. Mislim da je ovde nekoliko NFL ili bejzbol igrača bilo pozitivno, a zatim je utvrđeno da je test bio pogrešan i da su negativni. Mnogo nelogičnosti. Komunikacija nije idealna, može da bude bolja, ali razumem i da ATP i USTA ne mogu da donose odluke, već zavise od vlasti Njujorka. Nije lako, nekada ne želim da budem neko ko je između svega toga, ali igrači su ostavljeni sa malo informacija i moći da se bore. Čudno je, čudna su vremena, ne znamo šta nam sutra donosi. Nadam se da će ovo biti samo ovoga puta i samo ove godine, ali ono što čujem o Rimu i Parizu, može da bude i gore - zaključio je Novak.