SVE OTKRIVENO, POZNATI DETALJI! Ljubiteljka Hrvatske je žena zbog koje je Đoković IZBAČEN sa Ju Es opena! (FOTO)

To je otkrila porodica Laure Klark iz Ovensboroa u američkoj državi Kentaki. Članovi njene porodice rekli su za "14 njuz" da je ona osoba koju je Đoković nenamerno udario lopticom u vrat.

Klark je pala na teren i uhvatila se za grlo. Nakon što je primetio šta se dogodilo, Đoković joj je pritekao u pomoć, potom joj je ukazana i medicinska pomoć i na sreču nije bilo ništa ozbiljno.

Laura Klark je, inače, dugogodišnji linijski sudija na ATP turneji, ljubitelj je vina i ostalih alkoholnih pića, a obožava kantri muziku, posebno bend Zaka Brauna.

