DOKAZ DA NOVAK NIJE NAMERNO POGODIO SUDIJU! Navijači širom sveta masovno dele snimak iz OVOG UGLA koji SVE MENJA! (VIDEO)

Šta bi bilo da su supervizoru i glavnom sudiji dozvolili da pogledaju snimak? Možda se pravilo promeni posle US Opena...

Smatraju da je agresivno udario lopticu i da je zbog toga pogodio Loru Klark, odnosno da nije bilo slučajnosti u njegovom potezu. Na temelju toga mnogi su ga osudili, ali se na društvenim mrežama pojavio snimak koji dokazuje da je sve bilo slučajno.

I na ovom snimku se vidi kako je Lora Klark pala na zemlju nakon što je pogodila loptica u grlo, ali isto tako dokazuje da to Novak Đoković nije uradio namerno.

Thank goodness for technology! NEW footage shows a close up of what happened. Where @DjokerNole in a fit of "rage" "smashes" the ball at the lineswomen. It was end of game he had a ball in pocket and was innocuously lobbing it back to ball boys. Were being LIED too; pls SHARE! 🙏 https://t.co/EW44LwJ1Fl