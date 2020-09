SPREMAJU MU SUDBINU MONIKE SELEŠ: Australijski bivši teniser otkrio pre US opena šta će se desiti Noletu!

Pol Meknemi podseća na slučaj nekada najbolje teniserke sveta koja zbog svega što joj se dešavalo 90-tih godina "primorana" da napusti Jugoslaviju i nastavi karijeru kao Amerikanka.

Nekadašnji australijski teniser Pol Meknemi pre mesec dana ukazao je da Novak Đoković nema tretman kakav mu dolikuje u zapadnim, posebno anglosaksonskim medijima. Kao da je nekada najbolji igrač u dublu predosetio da će se Noletu nešto ružno dogoditi u Njujorku.

Bio je dobar prorok, a verujemo da nije nimalo srećan zbog golgote koju je Novak prošao na US openu. Prvi reket sveta je baš zbog duplih aršina koji vladaju u tenisu bukvalno oteran iz Njujorka. Snimci iz drugih uglova koji se pojavljuju svakog dana, kao i raskalašni život linijskog sudije Lore Klark koja je bila Đokovićev dželat odglumivši da je bila pogođena snajperom, a ne mlako udarenom lopticom, do naslovnih strana američkih medija bukvalno pokazuju da je neko mnogo moćan smislio Novakovu likvidaciju sa US opena.

The treatment that Djokovic is receiving by many in the Anglo Saxon media pre US Open reminds me so much of what @MonicaSeles10s had to deal with at Wimbledon 1992... hellbent on dragging him down.. .as they did Monica... shameful agenda — 🎗️ Paul McNamee (@PaulFMcNamee) 22. август 2020.

- Odnos većine anglosaksonskih medija prema Novaku Ðokoviću pred Otvoreno prvenstvo SAD uveliko me podseća na njihov odnos prema Moniki Seleš pred Vimbldon 1992… Zainatili su se da ga sruše… kao što su i Moniku… Sramota - napisao je na svom tivter nalogu 22. avgusta Pol Meknemi

Prisetimo se samo kroz kakav pakao je prolazila Monika Seleš devedesetih godina prošlog veka. Na nju i njenog pokojnog oca Karolja vršen je do tada neviđen pritisak u svetu tenisa. Svetski moćnicima tada je smetala Monika Seleš koja je na svakom turniru ubedljivo tukla miljenicu Zapada i svih medija Štefi Graf i osvajala grend slem trofeje. Uz njeno ime je bila jugoslovenska zastava i njen rodni grad Novi Sad. Na kraju, posle tri godine stalnih pritisaka, bili smo svedoci ataka na njen život 1993, kada ju je Nemac Ginter Parhe na turniru u Hamburgu ubo nožem, jer prema sopstvenom priznanju, nije više mogao da gleda kako Monika pobeđuje njegovu miljenicu Štefi. Posle toga, Monikina karijera počela je da se gasi, a ona je na kraju prihvatila američko državljanstvo i poslednje godine tenisa odigrala pod zastavom SAD. I danas je daleko od tenisa, nema je na velikim turnirima, živi povučeno.

Da li sličan scenario spremaju i Novaku Đokoviću? Da li je Pol Meknemi otkrio nešto što nije smeo? Američki i engleski mediji prednjače u linču najboljeg svetskog i srpskog tenisera, isto onako kako su čerečili Moniku Seleš pre 30 godina. Već traže da se Novaku uvede zabrana igranja na turnirima zbog "napada na linijskog sudiju" od nekoliko meseci, kako bi ga onemogućili da igra na Rolan Garosu. Uzeli su mu jedan grend slem trofej, sad hoće i drugi. A, zašto? Da ne bi pretekao na vrhu njihove miljenike Rodžera Federera i Rafu Nadala. Ne zaboravimo Novak ima 16 grendslemova, Rafa 19, a Rodžer 20. Da li će uspeti? Vreme će pokazati.

I’ve met many champs. In terms of humanity and generosity of spirit, Novak is right up there. Wishing to bring joy, he underestimated this virus, & yes there are consequences. The vitriol is everywhere..sorry but think twice before condemning a man with a pure heart who screws up — 🎗️ Paul McNamee (@PaulFMcNamee) 23. јун 2020.

Zapadni anglosaksonski mediji ostrvili su se na Novaka Đokovića posle uspešno organizovanog turnira u Beogradu tokom pandemije koronavirusa. - Upoznao sam mnoge šampione. U smislu humanosti i velikodušnosti duha, Novak je u vrhu. Želeći da donese radost, potcenio je virus i da, ima posledica, virus je svuda. Izvinite, ali razmislite dvaput pre nego što osudite čoveka čistog srca koji je napravio grešku - napisao je Meknemi.