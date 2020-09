DA LI JE MOGLO BITI DRUGAČIJE? Otkriven NEVEROVATAN propust organizatora US Opena koji je Novaka koštao eliminacije!

Još se ne stišava javna debata posle kontroverznog isključenja sa Ju Es Opena i kažnjavanja Novaka Đokovića posle nenamernog pogađanja lopticom linijske sudije.

Postavljaju se nova pitanja u pogledu kriterijuma koji su primenjeni u Novakovom slučaju i uslova u kojima se incident odigrao.

Na pitanje da li je moguće da je, zbog činjenice da su na Ju Es Openu 2020 – za razliku od svih prethodnih godina i svih iole važnijih turnira na ATP i WTA turneji – linijske sudije i skupljači loptica nosili garderobu istih boja (sivi gornji deo, teget donji deo), Novak Đoković bio dezorijentisan i u tom stanju greškom poslao kobnu lopticu u pravcu osobe za koju je verovao da je skupljač loptica, naš sagovornik kaže:

„Naravno, takav izbor garderobe za linijske sudije i skupljače loptica je potpuno neuobičajen za profesionalne teniske turnire, a pogotovo one važnosti i renomea Grend Slema. Tačno se zna zbog čega se sudije i skupljači razlikuju na terenu, a u sportu u kome se toliko toga dešava kroz refleksne radnje – razlika u bojama jasno pomaže u momentalnom raspoznavanju elemenata koji čine organizaciju postavke terena i aktera meča – među kojima su najbrojnije linijske sudije i skupljači loptica. Ilustracije radi, prošle godine na Ju Es Openu, linijske sudije su nosile garderobu teget boje sa tankim belim linijama – i u gornjem i u donjem delu – dok su skupljači loptica imali upadljive višebojne aplikacije (žuta, zelena, crvena) uz tek deo garderobe u teget boji sa belim linijama. Kao što je moglo dobro da se vidi u prenosima i na snimcima, ove godine se sudije i skupljači loptica u svojoj garderobi razlikuju jedino po dva elementa – skupljačice loptica imaju teget suknjicu, njihove muške kolege nose teget šorc, a sudije nose teget pantalone. Gornji delovi su sivi, i praktično isti – gledano spreda...“ napominje naš sagovornik, i nastavlja:

„Ako dobro analizirate snimak Novakovih poteza, jasno ćete zaključiti da je on samo perifernim pogledom pokrivao zonu u koju je poslao lopticu, što je sasvim uobičajena praksa kod skoro svakog igrača kada vraća višak loptica koje se kod njega u tom trenutku zateknu. U tome im značajno pomaže mogućnost da po boji garderobe razaznaju osobu u čijem pravcu nameravaju da pošalju lopticu, odnosno skupljaču loptica. Nažalost, Novaku je ta mogućnost bila uskraćena u dovoljno velikoj meri da napravi iznenađujuću grešku – što se moglo videti na njegovom licu kada je – posle sudijkinog jauka – konačno ugledao kod koga je loptica završila, odnosno koga je pogodila. Na daljini na kojoj se Novak u tom trenutku nalazio, razlika između šorca, suknjice ili pantalona je skoro nevidljiva u perifernom pogledu, i to je dodatno uticalo na ovaj nesrećni sled događaja. Sudijka je, bez sumnje, takođe bila iznenađena, jer se ona – po standardnoj sudijskoj praksi – u tom trenutku nalazila ili u stavu koji je potvrđivao odskok loptice u terenu, ili je tek izlazila iz njega i gledala pravo. Udarac loptice je svakako bio iznenadan, i time bez sumnje i dodatno bolan – bez obzira da li se radilo o muškom ili ženskom linijskom sudiji – te su konsekventne odluke supervizora meča i turnira bile u okviru mogućih i propisanih pravilima. Svakako je bilo moguće da se na taj slučajno izazvani incident i drugačije reaguje, donese drugačija odluka – ali to spada u domen interpretacije cele situacije i okolnosti – čiji ishod iz „slučaja Đoković“ svi sada znamo. Ono na šta nije skrenuta pažnja do sada u ovoj diskusiji – a trebala je biti, jer se tiče važnog elementa u postavci organizacije profesionalnih teniskih mečeva – je tema izbora boje garderobe svih zvaničnika prisutnih na terenu, a naročito onih koji su se u tom trenutku nalazili veoma blizu jedni drugih u uglu terena – linijskih sudija i skupljača loptica. Bojim se da u ovom smislu okolnosti nisu bile regularne, i da su uticale na ovakav ishod – povredu sudijke i eliminaciju Đokovića sa turnira...“ ističe stručnjak iz ove oblasti.

Za kraj, bilo je zanimljivo čuti i sledeće: „Američka teniska asocijacija u svojim odnosima prema selekciji osoblja koje radi na turniru, odnosno – u ovom slučaju – linijskih sudija, sledi veoma složene direktive, koje će možda biti začuđujuće za obične pratioce tenisa. Na primer, nastoje da mešu linijskim sudijama na terenu u svakom trenutku u rotaciji imaju barem po jednog predstavnika različitih društvenih grupa – belca, afroamerikanca, azijatu, predstavnika LGBT zajednice, punačku osobu. To je posledica brojnih tužbi i sudskih sporova koje su osobe koje su obavljale posao linijskih sudija i ostalih zvaničnika na turnirima pokretale protiv Američke teniske asocijacije – od kojih se mnogi i dan danas vode u njihovom pravosuđu – i razlog što su odnosi ovako napeti i pravila kompleksna. U tom smislu, uopšte nije nemoguće da sudijka pokrene sudski proces za obeštećenje protiv Novaka Đokovića ili Američke teniske asocijacije na lokalnom sudu – jer, nažalost, dosadašnja praksa potvrđuje da bi pravni savetnici i mogući inicijatori tih tužbi bili skloni takvoj odluci. Gde god postoji mogućnost da se tako nešto uradi, a pogotovo kada je u pitanju osoba takvog profila kao što je Novak Đoković – tu opciju ne treba isključiti još neko vreme,“ zaključuje sagovornik.

Ono što je sada svima više nego jasno je da je ovogodišnji Ju Es Open organizovan i sproveden bez poštovanja nekih od osnovnih profesionanih standarda za produkciju sportskih događaja ovog profila, čak i ako se te kritike izuzmu brojni protokoli čija namera je bila da se mogućnost unošenja i širenja virusa COVID-19 spreči, dovede do minumuma ili kontroliše. Po tome je drugi Grend Slem ove „krnje“ teniske sezone negativan presedan za tenisku istoriju, i ne bi bilo fer da neko zbog toga ne bude pozvan na odgovornost i snosi određene posledice – pred sudom teniske istorije, ako ne i negde drugde.