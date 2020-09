GIGANT JE NOVAKA KOŠTAO ELIMINACIJE?! OVO JE NEČUVENO! Otkriveno zašto je Laura Klark morala da stoji iza terena!

Na pitanje da li je moguće da je, zbog činjenice da su na US Openu ove godine, za razliku od svih prethodnih godina i svih iole važnijih turnira, linijske sudije i skupljači loptica nosili garderobu istih boja (sivi gornji deo, teget donji deo), Novak Đoković bio dezorijentisan i u tom stanju greškom poslao kobnu lopticu u pravcu osobe za koju je verovao da je skupljač loptica.

"there's no way Novak Djokovic can possibly look any worse this year"



Djokovic:pic.twitter.com/lNakdpAxDD