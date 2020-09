Novi snimak pokazuje ne samo da nije bilo besa ili ljutnje, već se internet pita i gde je tačno loptica pogodila sudiju

Novak Đoković je diskvalifikovan kada je lopticom pogodio linijskog sudiju u osmini finala US Opena 2020, a njegovi navijači izneli su najnovije dokaze na osnovu snimka koji je osvanuo u javnosti.

Štaviše, sada tvrde da, novim snimkom, može da se dokaže da nije ni u besu udario lopticu, kako mu se to do sada stavljalo na teret, a upravo je to i bilo opravdanje zvaničnika da ga izbace sa turnira.

Iako je teško dokaziva tvrdnja o tome da je loptica udarila linijskog sudiju u rame, a ne u vrat, činjenica je da je ovaj snimak do sada bio nepoznat široj javnosti.

"Još uvijek pokušavam da vidim kako to ljudi definišu 'bijes', 'ljutnju', 'silinu' na osnovu ovoga?", kaže jedna od Noletovih navijačica, koja je i objavila pomenuti snimak.

"there's no way Novak Djokovic can possibly look any worse this year"



Djokovic:pic.twitter.com/lNakdpAxDD — Eoin Sheahan (@EoinSheahan) 06. септембар 2020.

"Hvala Bogu na tehnologiji. Novi snimak izbliza pokazuje šta se desilo. Tu se vidi kako Nole, 'u bijesu', 'snažno udara' lopticu i pogađa sudiju. Pa, to je bio kraj gema, imao je lopticu u džepu i vratio ju je skupljačima. Lagali su nas! Molim vas, dijelite ovo!", besni su navijači.

"Novak Đoković bi trebalo da tuži US Open. Zbog nepravedne diskvalifikacije. Zbog prevare koja je dovela do kazne od 257 hiljada dolara. Zbog emotivne traume. Zbog unižavanja lika i dela. Loptica je samo zakačila njeno desno rame, ona se pravila da je pogođena u vrat, a onda je US Open skrivao ovaj snimak sve dok nije bilo kasno", tvrdi jedan od Đokovićevih navijača na Tviteru.

Drugi, naravno, traže da se i sam Noletov tim uhvati u koštac sa nepravdom, želeći da se zvanično od US Opena zatraži "javno emitovanje ovog dosad skrivanog snimka".