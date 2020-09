JAKA PORUKA IZ RIMA: Nakon trijumfa nad Karuzom, Đoković imao "IZLIV EMOCIJA" - Pogledajte šta je napisao na kameri (FOTO)

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu, a nakon pobede nad Karuzom imao je "izliv emocija" u kameru.

"Napred Rim! Volim te, mnogo si mi nedostajao", glasila je Novakova poruka Večnom gradu.

Podsetimo, prvi teniser sveta pobedio je posle sat i 22 minuta. On je tri puta oduzeo servis Karuzu, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk.

Too good. Too strong.@DjokerNole charges through in Rome, beating Caruso 6-3 6-2#IBI20 pic.twitter.com/hQC9zAuQMD