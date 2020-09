UŽIVO! OKRŠAJ SRPSKIH TENISERA U RIMU - Đoković i Krajinović odmeravaju snage

Novak je trenutno prvi igrač sveta, a Filip zauzima 29. poziciju na rang listi.

Ovo je drugi zvanični duel Novaka i Filipa, a u prvom je pre više od deset godina slavio Krajinović, na Srbija openu.

PRVI SET

3:2 -Jedan gem u kojem nije bilo brejk lopti, osvaja ga Đoković ovog puta nije imao mnogo problema.

2:2 - I u ovom gemu smo videli brejk šanse. Sada je prvi teniser sveta došao do prlike da uzme servis rivalu, ali je Krajinović spasio tri brejk lopte. Strašan meč, odigrali su četiri gema, a posla sata su na terenu.

2:1 - Još jedan dug gem, vodili su Srbi veliku borbu i u ovom gemu, na kraju je prvi teniser sveta osvoji gem na svoj servis,mada je Filip opasno pretio. Krajinović pruža odličan otpor najboljem teniseru sveta. Imao je i sada brejk loptu. Posle mnogo muke i razmena, Novak brani servis!

1:1 - Novak je uzvratio istom merom! Trajao je ovaj gem čak sedam minuta. Imao je prvi teniser sveta 40:15, ali nije se dao Filip, spasao je tri brejk lopte, ali je Đoković na kraju ipak uspeo da slomi otpor zemljaka.

