NOLE OPET NA METI AMERIČKIH I BRITANSKIH MEDIJA: "Pobesneli Srbin" je opet udarna tema na Zapadu i za njega nemaju lepe reči

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponovo je centralna tema na sportskim stranama britanskih i američkih medija.

Novak je na meču četvrtfinala Mastersa u Rimu protiv Dominika Kepfera u naletu besa udarao reket o zemlju dok ga nije polomio, što su mediji sa Zapada iskoristila kako bi ponovo osuli paljbu po Srbinu.

Jedna potpuno uobičajena stvar na tenskom terenu dobila je na neviđenom značaju...

"Novak ponovo pobesneo na terenu", prenosi Gardijan uz izjavu Đokovića u kojoj objašnjava svoj postupak:

"To nije ni prvi, a ni poslednji reket koji ću slomiti u karijeri. Radio sam to ranije i verovatno ću to uraditi opet. Ne želim to da radim, ali kada se desi – desi se. Tako ponekad izbacujem gnev iz sebe i to definitivno nije najbolja poruka koju mogu da pošaljem, pogotovo dok me gledaju mladi teniseri. Definitivno ih ne ohrabrujem da to rade".

Tabloid "San" je takođe pisao o "pobesnelom Novaku".

I američki ESPN je lomljenje reketa stavio u prvi plan u izveštaju sa Novakovog meča. Američki portal ističe da je Đoković "pokazivao nervozu i pre meča, kada je nekoliko puta 'sevao' pogledom ka sudiji posle nekoliko situacija".

Zanimljivo, niko nije ni reč napisao o sramnom gafu sudije, koji je u toku meča rekao "gem za Federera" umesto "gem za Đokovića".