BRAVO NOLE! ĐOKOVIĆ SE PLASIRAO U FINALE MASTERSA U RIMU!

Ovo je bio prvi međusobni susret Đokovića i Ruda, koji jetrenutno 34 teniser sveta.

Podsetimo, Novak je u četvrtfinalu eliminisao Nemca Dominika Kepfera posle velike borbe u tri seta, dok je Rud iznenadio četvrtog nosioca Matea Beretinija.

Novak će se za titulu boriti protiv boljeg iz duela Šapovalov - Švarcman.

TOK MEČA:

DRUGI SET

6:3 - Pobeda! Novak lako uzima gem na svoj servis i osvaja drugi set, a time i meč!

5:3 - Novak je imao priliku da završi meč, ali će posle propuštene dve brejk lopte morati da servir.

5:2 - Lako i na njegov servis, Đoković povećava razliku još jednim osvojenim gemom.

4:2 - Novak lako do brejka, uzima gem sa nulom.

3:2 - Đoković je sprečio rivala da gem uđe u igru na razliku

2:2 - Posle onako dugog gema, ovaj četvrti je bio kratak, a Rud ga je osvojio posle sjajne reakcije na mreži na kojoj mu je i Novak čestitao

2:1 - Rud dolazi do brejk lopte, a vidno iznervirani Đoković je odreagovao, na šta je dobio opomenu sudije. Odgovorio je fantastičnom dijagonalom. Na drugi servis, pri prednosti za Ruda, Đoković je odservirao neuhvatljiv as. Nakon četiri brejk lopte uspeva Đoković da sačuva servis.

1:1 - Imao je Rud 40:15, da bi na kraju Novak preokrenuo i došao do brejk lopte. Treći put je sudija pogrešio, objasnio mu je Novak, ali je sudija ostao pri odluci da je loptica protivnika dotakla liniju. Uspeo je da spasi dve brejk lopte Kasper i izjednači.

1:0 - Novak siguran na svoj servis, bez izgubljenog poena, osvaja prvi gem u drugom setu.

PRVI SET

7:5 - Novak osvaja prvi set! U 12. gemu ponovo oduzima servis sjajnom Norvežaninu i tako dolazi dolazi do prednosti od 1:0 u setovima.

Djokovic's set summed up in 2 shouts - frustration & triumph



He trailed Ruud by a break for much of the set, had to save 3 break points at 5-6, but breaks to lead the Norwegian 7-5#IBI20 pic.twitter.com/pT6AN5Up3W