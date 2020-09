LEGENDA HRVATSKOG TENISA O NOLETOVOJ DISKVALIFIKACIJI: Žao mi je kad vidim šta rade Đokoviću SAMO ZATO ŠTO JE SRBIN

"Mislim da je on (Novak) fantastičan sportista i divan čovek, puno daje u humanitarne svrhe. Čovek je koji ima harizmu, karakter, govori izvanredno nekoliko jezika i broj jedan je na svetu. Što se kazne tiče, napravio je nešto što nije smeo, ali mislim da nije trebalo da bude diskvalifikovan, nego papreno kažnjen, novčano i oduzimanjem seta. Da je to isto napravio Federer, uveren sam da ne bi bio diskvalifikovan. Činjenica je da zato što nije iz neke zapadne zemlje Novak dobija manje nego što bi dobili Federer i Nadal da su broj jedan", kaže Pilić.

