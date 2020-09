UŽIVO! Đoković "preživeo" napad Švarcmana

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra finale Mastersa u Rimu, a protivnik mu je Argentinac Dijego Švarcman.

Drugi set

5:3 – E, ovako se pravi brejk! Odlična četiri poena srpskog tenisera, tačno kako ih je zamislio. Brejk sa nulom!

3:3 – Dobro je odigrao i u ovom gemu Švarcman, nije podlegao pritisku. Mogao je Novak i da zakomplikuje ovaj gem, ali nije bio na nivou.

3:2 – Ponovo je sjajno igrao Švarcman, došao do dve vezane brejk lopte, ali onda napravio dve neiznuđene greške.To je kaznio Novak koji agresivnim udarcima i dobrim servisima dolazi do novog gema.

2:2 – Pršte vineri sa Dijegove strane mreže, pa ih iz forhenda ima za sad isto koliko u celom prvom setu. Četiri neodbranjiva udarca, još jedan skandalozan drop-šot Novaka...

2:1 – Prekinuta serija brejkova! Verovatno iz najteže pozicije iz koje je pokušao drop-šot, Novak ga je i najbolje odigrao za fenomenalan viner! Potom greši iz forhenda, a koliko je bio nezadovoljan čulo se i na Rolan Garosu.To ga nije poremetilo i lako dolazi do potvrde brejka, sa 15.

1:1 – Momentalno odgovara Novak i dolazi do dve brejk lopte. Kod prve ga Švarcman zove na mrežu i tu nadmudruje, ali kod druge greši Švarcman, treći put iz forhenda u gemu.

0:1 – Đoković sam sebi oduzima servis. Čak tri drop-šota u dva poena od kojih nije osvojio nijedan, a onda i dve neiznuđene greške.

Prvi set

71 minut!Sat vremena i 11 minuta trajao je ovaj set! Nastavljaju se maratonski prvi setovi u mečevima Đokovića u Rimu, ali, kao i obično, završavaju se u njegovu korist.

7:5 – brejk za kraj!Užasan gem za Švarcmana. Neiznuđene, duple, sve što nije smelo - desilo se. Srpski teniser je došao do tri vezane set lopte, a Švarcman je spasao dve, drugu uz mnogo, mnogo sreće.Sreće nije bilo u narednom poenu i to je kraj prvog seta!

6:5 – Novak ponovo vodiNema lakih gemova za igrače na servisu danas. Novak uspeva da posle 15:30 dođe do gem lopte, ali je ne koristi.Uz servis viner i grešku Švarcmana ipak se završava gem.

5:5 – Napet gem koji je mogao da ode na obe strane. Novak dolazi do set lopte ali Švarcman igra hrabro i forhendom dolazi do poena. Novak uspeva da još malo zakomplikuje gem, ali ne i da dođe barem do nove set lopte.Novak već ima 13 neiznuđenih grešaka iz forhenda.

5:4 – Novakova koncentracija popušta i kasni na jednu čudnu lopticu Švarcmana čime dopušta brejk loptu. Servisa nema, ni prvog ni drugog, ali tu je ne baš najboji drop-šot ispraćen nadmudrivanjem na mreži koje dobija Novak!

Par poena kasnije Đoković je ponovo posle drop-šota bio uspešan, pa je nekako uspeo da odoli napadima Argentinca i ponovo povede.

4:4 – Fenomenalan poen Švarcmana koji koristi svoju građu kako bi stigao nešto što većina drugih igrača ne bi! To mu donosi dve gem lopte i servisom koristi prvu.

3:3 – vraćen i drugi brejk! Odigrao je Novak dva dobra poena i došao do 0:30, ali izgubio naredna tri. Uspeo je da dođe do izjednačenja, a onda izuzetnim bekhendom i do brejk lopte.Posle još jedne greške Dijega imamo novi brejk!

2:3 – Najlakši gem danas verovatno na obe strane. Novak je potvrdio brejk, zaigrao bolje, ali je i dalje u zaostatku.

1:3 – Švarcman izgrešio, vraćen jedan brejkPosle greške na startu gema Novak odigrava najbolji udarac danas i pogađa bekhend ritern viner kojim dolazi do 30:30. Greši Švarcman iz bekhenda, a onda pravi prvu duplu.

I pored kapi kiše igra se nastavlja

0:2 - Đoković je propustio priliku da odmah vrati brejk, nije dobro odigrao tri od četiri drop-šota do sada

Tokom drugog gema, na tribinama su se pojavili gledaoci sa raširenim kišobranima, a kiša je počela da rominja

0:1 - Atraktivnim poenima počelo je finale. Švarcman koji je do sada gotovo pet sati više proveo na terenu je uspeo da odgovori izazovu i odmah napravi brejk

Đoković je u polufinalu u dva seta, savladao Norvežanina Kaspera Ruda, dok je Švarcman posle tri seta eliminisao Dernisa Šapovalova iz Kanade.

Novak ima 33 godine i prvi je igrač planete. Dijego je pet godina mlađi i nalazi se na 15. mestu ATP liste.

Njih dvojica imaju odigrana četiri međusobna duela, a u svakom je bolji bio Đoković.

Đoković je plasmanom u 52. finale nadmašio Rafaela Nadala koji je do sada odigrao 51 finale, a ujedno pobegao Rodžeru Federeru koji ima 50 finala u karijeri.

Međutim, ono što se vrednuje, osvojeni trofeji, biće veliki motiv Srbinu u meču protiv Dijega Švarcmana koji počinje u 17 časova.

Đoković i Nadal su izjednačeni na vrhu sa po 35 trofeja na mastersima, pa je jasno da će Novak izbiti na prvo mesto ukoliko savlada Argentinca. Daleko iza je Federer koji u svojoj kolekciji ima 28 trofeja.

Masters u Rimu igra se za nagradni fond od 3,854,000 evra, a šampionu će pripasti 1000 poena i ček na 205,200 evra.