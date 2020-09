NEVEROVATNI ĐOKOVIĆ! Jelena otkrila koliko SVETSKIH JEZIKA govori Novak - fascinantno!

Novak je pokorio Rim, posle svega na US openu pokazao je koliko je njegov karakter jak. Posle pobede nad Švarcmanom, domaćinima se obratio na njihovom jeziku. Italijanski je pričao odlično.

Novinar Njujork Tajmsa Kristofer Kleri nije ostao ravnodušan.

Djokovic speaks Serbian, English, German, pretty good French and as we are hearing now, Italian



Have I missed any?