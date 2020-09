IZNENADNA SMRT LEGENDE DOMAĆEG RUKOMETA: Napustio nas je jedan od najboljih sportista Jugoslavije SVIH VREMENA

Legendarni rukometaš Metaloplastike i reprezentativac Zlatko Portner iznenada je preminuo u 59. godini u Švajcarskoj, objavio je portal Balkan-Handball.

Član čuvene zlatne generacije jugoslovenskog rukometa iz osamdesetih godina prošlog veka počeo je karijeru u Hrtkovcima, da bi preko Crvenke 1982. godine stigao u Šabac, gde je u narednih sedam sezona ispisao najlepše stranice svetskog rukometa u generaciji "vanzemaljaca" Metaloplastike sa kojom je dva puta bio osvajač Kupa šampiona (1985. i 1986.).

Dalji profesionalni put vodio ga je u Barselonu, koja je sa njim u timu stigla do prvog pehara Kupa šampiona 1991. godine.

Posle dve godine u Francuskoj (1992-1994), Portner je karijeru završio igrajući u Švajcarskim klubovima sve do 2002. godine.

Po završetku igračke karijere, rukometu je ostao veran kroz trenerski posao u više klubova Švajcarske.

