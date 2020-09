"OTIŠAO SAM OD NOVAKA" Đoković UZDRMAN, napustio ga jedan od najbitnijih članova tima zbog Hrvata

Sada već bivši član tima Novaka Đokovića, Kreg O'Šonesi, otkrio je šta je bio glavni razlog prestanka rada sa Srbinom.

O'Šonesi je bio jedan od najbitnijih Novakovih saradnika, bavio se analizom i statistikom i ove godine prekinuo saradnju sa Đokovićem.

Za nemački "Spox" je Kreg O'Šonesi govorio o razlozima prekida saradnje i vremenu provedenom u timu najboljeg tenisera sveta.

- Bile su to divne tri godine! Sa Novakom sam radio analize pre i posle meča, da li lično ili bi mu ih poslao. Najbližu saradnju sam imao sa Marjanom Vajdom, nas dvojica smo uvek raspravljali šta bi trebalo da pokažemo Đokoviću, da li u vidu podataka ili videa. Bila je to luda vožnja! Pre svega zato što je Novak u to vreme ima velikih problema, prvo sa povredom lakta tokom 2017, pa je onda usledio i težak povratak 2018. Ali je tada do kraja godine uspeo da se katapultira sa 22. na prvu poziciju, a narede sezone je odigrao pakleno. Bilo je uspona i padova, ali je sve u svemu bilo zabavno - prisetio se O'Šonesi.

Otvoreno je bivši član Novakovog tima poručio kako je razlog njegovog odlaska Goran Ivanišević.

- Razlog mog odlaska je Goran Ivanišević koji je došao, da tako kažem, kao novi glavni trener. On ima mnogo manje iskustva sa analitikom i možda joj ne veruje toliko. Na kraju, nije mu ni trebala. Ali, on je šef parade i ja to moram da poštujem.

Jedan takav stručnjak kakav je O'Šonesi nije dugo bio bez posla, usledio je novi angažman kod igrača iz top 10 Matea Beretinija, dok radi i sa sve boljim Nemcem Jan-Lenardom Štrufom.

- Novak je neverovatno ljubopitljiv i znatiželjan, želi sve da zna! Sećam se razgovora kada me je pita kako da popravi retern. Svi mi znamo da ima najbolji retern u istoriji i da je prvi teniser sveta, ali i dalje ima glad za znanjem i poriv da napreduje. Uvek je spreman za analizu tenisa uopšte, ali pre svega narednog protivnika. Njegova želja da pročisti i usavrši igru podigla ga je na viši nivo. Veoma impresivno. Poslednjih godina njegove odluke na terenu su postale još bolje. Postao je i disciplinovaniji u igri i uvek vraća tu još jednu lopticu. AS to je krucijalno, naročito na šljaci. Voiše se ne događa da pobedi saog sebe, i veoma retko dozvoljava protivnicima lak poen. Oseća im takođe snage i slabosti i to koristi. Druge servise sada više plasira u forhend protivnika kao element iznenađenja, a i ta serva mu je sada brža, pošto je smanjio korišćenje tzv. kik-servisa, zaključio je O'Šonesi.