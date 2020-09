BRAVO NOLE! Šampionskom igrom ĐOKOVIĆ SAMLEO IMERA i plasirao se u drugo kolo ROLAN GAROSA U PARIZU! (FOTO+VIDEO)

Najbolji teniser planete Novak Đoković napad na titulu Rolan Garosa počinje duelom sa Šveđaninom Mikaelom Imerom.

Đoković i Imer, trenutno 80. igrač sveta, prvi put su se sastali u karijeri. Novak se nalazi u fenomenalnoj formi koju je preneo i na šljaku, te osvojio Masters u Rimu pre nedelju dana, a niz je nastavio i pobedom Šveđanina.

Ovim mečom Novak počinje napad na 18. Grend slem u karijeri, a drugi na Rolan Garosu, dok Imer traži svoju tek drugu pobedu u karijeri na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz okršaja Ugo Delijen (Bolivija) – Ričardas Berankis (Litvanija).

Tok meča:

16:13

1:0 – brejk u prvom gemu!

Dobar napad Novaka, pa dupla Imera, ali onda i as (15:30). Ne snalazi se najbolje Šveđanin pod pritiskom pa imamo brejk u prvom gemu.

16:17

2:0 – potvrđen brejk

Nastavlja Novak sa sigurnom igrom i veoma lako dolazi do poena, te potvrđuje brejk iako je Imer došao do 40:30 vinerom.

BAGEL

20 min

Djokovic 10 Winners - 1 UFE

24-7 points won

16:21

3:0 – dupli brejk!

Novak nastavlja da igra "koliko mora", bez maltene ikakvog rizika, odmeravajući protivnika. Imeru se to ne sviđa, pa često greši...

Srpski teniser dolazi do nove brejk lopte, a Imer nekontrolisano šalje forhend u publiku.

16:25

4:0 – Novak maršira ka osvajanju prvog seta

Savršen gem Đokovića u kojem je poprilično "našetao" protivnika.

16:27

5:0 – Imer nije na svom nivou, ali je Novak sjajan

Novak je krenuo da igra ofanzivnije jer je video da može da radi praktično šta mu se prohte. Imer je toliko utučen da od nekih poena praktično odustaje. Igra dosta loše, ali Novak igra sjajno za sada.

Tri brejka Novaka Đokovića u prvom setu.

16:31

6:0 – savršenstvo bez mane!

Kakav set Novaka Đokovića. Ponizio je protivnika koji, doduše, nije igrao ni izbliza kako ume. Ipak, i da jeste - rezultat ne bi bio mnogo drugačiji jer je Novak bio izuzetan. Set bez izgubljenog gema za svega 20 minuta!

16:36

0:1 – upisao se Imer

Loš drop-šot Đokovića donosi Imeru prvi gem na meču, posle sedam odigranih...

16:40

1:1 – drop-šot ovog puta uspešan

Novak komplikuje situaciju greškama i prvom duplom, ali vrlo brzo popravlja servisom i vinerom iz forhenda, a zatim i odličnim drop-šotom iz forhenda.

16:43

2:1 – na "Šatrijeu" ništa novo, brejk

Agresivnim tenisom Novak ponovo preti na riternu i dolazi do 0:30, ali Imer beleži novi as. Servis nije bio saveznik Šveđanina u naredna dva poena, koja gubi, pa imamo novi brejk, prvi u drugom setu.

16:48

2:2 – Imer vratio brejk

Loš gem odigrao je srpski teniser. Pala mu je koncentracija, Šveđanin je to iskoristio i napravio ribrejk.

16:51

3:2 – novi brejk Đokovića

Nije se dugo nadao Imer. Novak momentalno podiže nivo igre i pravi novi brejk.

16:57

4:2 – Imer izveo potez meča!

Najlepši poen na meču pripao je – Imeru. Popularni "tviner" (udarac kroz noge, iza leđa) i viner za 30:30!

Ipak, to je bilo sve što je viđeno od Šveđanina u ovom gemu.

17:11

0:1 – poveo Imer

Sigurno najbolji gem za Šveđanina danas, koji drugi put na meču vodi.

17:13

1:1 – bez puno igre

Dobar servis Srbina, česte greške Imera... Još jedan lak gem za favorita.

17:20

2:1 – brejk Đokovića i u trećem setu

Rutinska igra srpskog tenisera.

Imer je ponovo isputio servis gem, te Đoković dolazi do brejka na startu trećeg perioda igre.

17:37

3:3 – Novak ispustio servis, brejk Imera

Nešto slabija igra srpskog tenisera u ovom gemu i Šveđanin to koristi.

17:41

4:3 – brejk Đokovića!

Čim je izgubio servis, Novak je podigao nivo igre, pogotovo sa osnovne linije, i lako oduzima servis Imeru. Đoković ide ka pobedi.

17:44

5:3 – Novak potvrdio brejk

17:49

KRAJ!

Pobeda Đokovića!

6:0, 6:2, 6:3.