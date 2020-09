Navijač s Federerovom majicom provocirao Novaka tokom meča, Đoković ga ućutkao poljupcem! (VIDEO)

On je pokušao da provocira najboljeg igrača sveta, ali mu je Đoković odgovorio vrhunski.

Novak Đoković je ubedljivo pobedio Mikaela ImeraOkršaj navijača i Novaka desio se prilikom servisa Imera na 3:3 i brejk loptu koju je imao Novak Đoković pošto je bilo 30:40.

It seems Djokovic received some heckling after missing a point, gave a long glare to a guy wearing a Federer cap, and then send a kiss. #RG20 pic.twitter.com/E6gHOFJIVe