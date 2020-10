NOVAK GAZI LITVANCA! Đoković- Berankis 6:1, 3:2

2. SET

3:2 - Dobar gem za Berankisa

3:1 - Novak ekspresno nastavlja da "lomi" protivnika

2:0 - Berankis je u ovom gemu pokazao zube, imao je čak dve brejk lopte, ali u tim momentima Novak je dodao gas i sa četiri vezana poena duplirao prednost

1:0 - Novak nastavlja gde je stao - Litvanac ne zna šta ga je snašlo

1. SET

6:1 - Novak Đoković osvojio prvi set!

5:1 - JOŠ JEDAN BREJK! Novak posle 21 minuta servira za prvi set

4:1 - Đoković rutinski osvaja servis-gem

3:1 - Novak je usporio ritam, a Litvanac je tu situaciju iskoristio

Što se tiče Novakovog narednog protivnika (ukoliko savlada Beankisa), bliži prolasku u 3. kolo Rolan Garosa trenutno je Galan Riveros koji je dobio prvi set protiv Santgrena 6:2.

3:0 - Đoković je potvrdio brejk!

2:0 - BREJK! Novak duplira prednost na samom startu, Litvanac za sada nema rešenje za Noleta

1:0 - Novak sjajno otvara meč

14.47 - Borba za 3. kolo Rolan Garosa je počela!

14.41 - Novak je izašao na teren i zagrevanje je u toku

Enter the daylight ☀️



World No.1 @DjokerNole has arrived for his second-round match.#RolandGarros pic.twitter.com/Odi2rT18u8