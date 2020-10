PRILIKA KOJA SE NE PROPUŠTA! Đoković se upisuje na VEČNU LISTU ROLAN GAROSA! (FOTO)

Ukoliko bi opravdao veliku ulogu favorita, svetski broj jedan bi se tako osamostalio na večnoj listi uspešnosti na Rolan Garosu, odnosno ostavio bi Rodžera Federera iza sebe.

Naime, ako bi pobedio Danijela Galana, onda bi Đoković ostvario 71. pobedu u karijeri na Otvorenom prvenstvu Francuske, prestigavši tako Rodžera Federera.

Time bi još jednom "izbio" rekord iz ruku Švajcarca, koga su mediji proglasili i za boljeg igrača na šljaci od Đokovića, a što teško da pokazuju rezultati. Obojica su do sada osvojila po jedan Rolan Garos, ali vredi istaći da je Federer imao šest godina više od Đokovića za to…

Novak Djokovic joins Roger Federer in a VERY exclusive club as the only men to win 70+ matches at each Grand Slam.



🇨🇭Roger Federer:



🇦🇺:102 - 🏆6️⃣

🇫🇷: 70 - 🏆1️⃣

🇬🇧: 101 - 🏆8️⃣

🇺🇸: 89 - 🏆5️⃣



🇷🇸Novak Djokovic:



🇦🇺: 75 - 🏆8️⃣

🇫🇷: 70 - 🏆1️⃣

🇬🇧: 72 - 🏆5️⃣

🇺🇸: 75 - 🏆3️⃣



