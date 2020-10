NOLE SAMLEO KOLUMBIJCA, A FEDERERA POSLAO U ISTORIJU! Đoković bez muke odneo pobedu i UŠAO U ISTORIJU ROLAN GAROSA (FOTO+VIDEO)

Najbolji srpski teniser sastao se sa Kolimbijcem Danijelom Galanom Riverosom u trećem kolu ovogodišnjeg Rolan Garosa.

Nakon laganih pobeda protiv Mikaela Imera i Ričardasa Berankisa, Novak Đoković je danas nastavio protiv Riverosa i bez većih problema ga pobedio rezultatom 3:0 (6:0, 6:3, 6:2).

From lucky loser to BIG winner 👏



🇨🇴 Daniel Elahi Galan continues his dream run and will now face top seed Novak Djokovic.#RolandGarros pic.twitter.com/ENOE7dbbwx — ATP Tour (@atptour) 01. октобар 2020.

Đoković je pobedom nad Kolumbijcem postigao 71. pobedu u karijeri na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Ovo je, dakle, 71. pobedu u karijeri na Otvorenom prvenstvu Francuske. Nole je tako prestigao i Rodžera Federera.

Time bi još jednom "izbio" rekord iz ruku Švajcarca, koga su mediji proglasili i za boljeg igrača na šljaci od Đokovića.

Novak Djokovic joins Roger Federer in a VERY exclusive club as the only men to win 70+ matches at each Grand Slam.



🇨🇭Roger Federer:



🇦🇺:102 - 🏆6️⃣

🇫🇷: 70 - 🏆1️⃣

🇬🇧: 101 - 🏆8️⃣

🇺🇸: 89 - 🏆5️⃣



🇷🇸Novak Djokovic:



🇦🇺: 75 - 🏆8️⃣

🇫🇷: 70 - 🏆1️⃣

🇬🇧: 72 - 🏆5️⃣

🇺🇸: 75 - 🏆3️⃣



👏👏👏👏 — TennisBuzz (@TennisBuzzBlog) 01. октобар 2020.

Nakon gotovo dva sata pomeranja termina, prvi reket sveta je napokon izašao na teren oko 18 i 20 sati. U nastavku pogledajte detaljan tok meča:

TREĆI SET:

2:0 za Noleta na početku treće seta! Kolumbijac je pružao otpor, ali Nole pravi novi brejk.

3:0 Bez ikakvih problema Novak je potvrdio prednost brejka.

3:1 As drugim servisom za Kolumbijca, što smo navikli da vidimo od Noleta.

4:1 Prvi na svetu lako do četvrtog gema u trećem setu.

4:2 Riveros smanjuje Noletovu prednost.

5:2 Nole utvrđuje svoju prednost.

DRUGI SET:

1:0 Nole i u drugom setu nastavlja po startom! Novi brejk i prednost!

2:0 Kolumbijac maltene ne postiže ni da stigne loptu.

2:1 Riveros konačno uzima gem.

Kiša pada i krov se navlači nad terenom, ali se igra ne prekida, iako se igrači sve više kližu po terenu!

3:1 - Novak greši više nego u prvom setu, ali i dalje maksimalno kontroliše dešavanja na terenu .

Okliznuo se Galan, publika je zviždala, Novak odmahivao glavom i prišao sudiji da ga upita šta se dešava. Stvarno više nema smisla ovo, natopljen je teren, klizavo je, takva je bila vremenska prognoza, a kasnilo se sa krovom.

Publika je burno pozdravila sportsku reakciju Novaka. Navlači se zaštita terena, a za sve to vreme, meč je pauziran.

Radnici koji održavaju teren morali su da srede šljaku, a u tome im je pomogao i Novak Đoković.

🎾 #RolandGarros

Se reanuda el partido luego de parar por lluvia, mientras cerraba el techo, luego de un resbalón de Daniel Galán 🇨🇴



Djokovic 🇷🇸 también ayudó a arreglar la cancha.



6-0, 3-1 gana Nole! pic.twitter.com/eCfWQwqsb3 — FuTenCic+ (@futenci) 03. октобар 2020.

3:2 Nole pravi sve više i više grešaka. Međutim, što se broja poena tiče, Đoković je i dalje nadmoćan u odnosu na Kolumbijca.

4:2 Malo je falilo da i ovaj gem odnese Riveros.

4:3 - Galan uspeva da održi korak sa prvim teniserom sveta .

5:3 Nole uzima i drugi set koji će sigurno ostati upamćen po prekidu.

PRVI SET:

1:0 - Dve brejk lopte imao je Novak Đoković. Prvu nije iskoristio, drugu jeste. Odmah na startu oduzeo je protivniku servis.

2:0 - Novak pokušava da igra kraće poene i da u njima dominira. Odličan Đoković na svoj servis, potvrdio je ranije osvojeni brejk.

3:0 - Najduži gem u meču, sa nekoliko izjednačenja posle kojih je Novak napravio još jedan brejk.

4:0 - Potpuna dominacija! Bez izgubljenog poena za Novaka.

5:0 - Početak meča verovatno ne može bolje za Novaka, koji je rešen da što manje vremena provede na terenu.

6:0 - Na veoma atraktivan način Novak je završio posao u prvom setu.