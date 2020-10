(UŽIVO) NOVAK ĐOKOVIĆ - GALAN RIVEROS! Određen novi termin početka meča

Nakon laganih pobeda protiv Mikaela Imera i Ričardasa Berankisa, Novak danas nastavlja protiv Riverosa.

Kada je reč o terminu početka meča, s obzirom da Novak i Riveros čekaju ishod meča Feri i Tig u ženskoj konnkurenciji, očekuje se da Novak zaigra od 18 i 15 sati.

From lucky loser to BIG winner 👏 🇨🇴 Daniel Elahi Galan continues his dream run and will now face top seed Novak Djokovic. #RolandGarros pic.twitter.com/ENOE7dbbwx

Đokoviću je meč protiv Kolumbijca Danijela Galana prilika da ostvari 71. pobedu u karijeri na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Ako bi pobedio Danijela Galana, onda bi Đoković ostvario 71. pobedu u karijeri na Otvorenom prvenstvu Francuske, prestigavši tako Rodžera Federera.

Time bi još jednom "izbio" rekord iz ruku Švajcarca, koga su mediji proglasili i za boljeg igrača na šljaci od Đokovića.

Novak Djokovic joins Roger Federer in a VERY exclusive club as the only men to win 70+ matches at each Grand Slam.



🇨🇭Roger Federer:



🇦🇺:102 - 🏆6️⃣

🇫🇷: 70 - 🏆1️⃣

🇬🇧: 101 - 🏆8️⃣

🇺🇸: 89 - 🏆5️⃣



🇷🇸Novak Djokovic:



🇦🇺: 75 - 🏆8️⃣

🇫🇷: 70 - 🏆1️⃣

🇬🇧: 72 - 🏆5️⃣

🇺🇸: 75 - 🏆3️⃣



👏👏👏👏