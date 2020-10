NOVAK POBESNEO NA SUDIJE: Još na početku meča tražio da se navuče krov, a onda je POČELO DA PLJUŠTI... Ceo svet priča Noletovoj reakciji (FOTO+VIDEO)

On je u završetku prvog seta skrenuo pažnju sudijama da kiša u Parizu sve jače pada i da je potrebno zatvoriti krov nad stadionom Filip Šatrije. Onio ga nisu poslušali i meč je nastavljen.

Posle nekoliuko minuta Kolumbijski teniser je dva puta proklizao pa je Novak, insistirao da se meč prekine dok se krov, koji je u međuvremenu pokrenut, potpuno ne zatvori, a šljaka bar malo osuši.

A little unfair to lose that point for #Galan as he actually called the chair umpire to check how slippery it was so that it could be stopped. #RolandGarros #Djokovic now has an Advantage when play resumes. https://t.co/o660IYDfjO