KROV SE PRAVI DA BI SE IGRALO I KADA PADA KIŠA! Novak Đoković prozvao organizatore Rolan Garosa zbog nepotrebnog prekida meča

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je večeras u trećem kolu pobedio Kolumbijaca Danijela Galana Riverosa 6:0, 6:3, 6:2.

Srpski teniser ekspresno je dobio prvi set za 26 minuta, u drugom i u trećem je kolumbijski teniser pružio otpora, ali je Đoković posle dva nepuna sata igre izborio narednu rundu, u kojoj će za rivala imati Rusa Karena Hačanova.

Nakon današnjeg meča Novak je vidno besan na konferenciji za novinare prokomentarisao ''sukob'' sa glavnim sudijom.

"Pričao sam sa supervizorom pre meča i moje pitanje, kada sam video nebo, je bilo zašto ga odmah ne zatvorimo i tako odigramo ceo meč? Video sam prognozu i uopšte nije izgledalo dobro. Kad je počela (kiša), sudija u stolici je mislio da može da se igra. Razumeo bih to da nije bilo krova, ali ovo je upravo razlog zbog kojeg pravite krov. Mislim da smo zbog toga izgubili dosta vremena što je uticalo na naš meč, možda i na još neki meč. Gubite vremena dok se krov zatvori, nakvasi se jedna strana terena i onda morate da čekate. Da, mislio sam da je pogrešna odluka da se krov ne zatvori odmah".

Krov na Rolan Garosu je čudan jer ima otvore kroz koje može da uđe kiša.

"Čudno je što imaju otvore. Prvi dan kada sam trenirao na Centralnom terenu padala je kiša i ulazila je kroz te otvore, tako da ne znam... Opet, ne ulazim u mehaničke zamisli i arhitekturu... Prosto nisam kompetentan, ne želim o tome da pričam. Ali mi nemamo takve krovove. Na Australijan openu i US openu se krovovi potpuno zatvore, onda imaš cirkulaciju vazduha unutra. Ovde nemaš veštačku cirkulaciju vazduha, što znači da ako je dosta sparno, što je jednom bio slučaj. Malo je čudno, iskreno, ali to je što je - barem imamo krov", objasnio je Novak.

Imao je i primedbu na račun supervizora, odnosno ljudi koji donose odluke koje se tiču isključivo igrača koji su na terenu.

"Što se tiče odluka, supervizora, to nije u mojim rukama. Ja mogu da kažem šta imam, ali ako oni donesu odluku da se igra bez krova po blatu onda moram da prihvatim. Mogu da ka Dečko je skliznuo, mogao je da se povredi. Možda se preko TV te stvari ne vide, ali za nas je to stvarno opasno. Ponekad je čudno kada ljudi dolaze u civilnim cipelama i proveravaju teren, to mi je sve malo čudno, dolaze u nekim običnim patikama. Ako već proveravaš da li je klizavo onda barem obuci patike za šljaku. To mi je malo kontradiktorno. Ti kao sudija (ili supervizor) imaš tu moć da kažeš da se nastavi ili prekine, a prosto nisi obučen kako treba da bi osetio ono što bi mi trebalo da osetimo na terenu", objasnio je Novak.

Prvi "reket" planete u prva tri meča izgubio je svega 15 gemova.

"Definitivno preferiram da ovako brzo završavam mečeve, pogotovo u prvoj nedelji. Ne osećam da mi je potrebno više vremena provedenog na terenu, imao sam dovoljno mečeva i treninga i sada je sve u toj konzervaciji energije. Naravno, ne treba žuriti i juriti, malo sam danas izgubio strpljenje... Prva nedelja je prošla odlično, logično da će mečevi biti teži, neizvesniji. Sada igram sa nosiocima, ali spreman sam. Igram zaista dobro, odlično se osećam, na Grend slemu sam i ovo je definitivno turnir na kojem želim da dam maksimum i sve od sebe. Da li ću osvojiti ne znam, to je u rukama Boga".

Naredni protivnik je Rus Karen Hačanov, koji je Novaka do sada pobedio jedanput (u finalu Mastersa u Parizu) u četiri okršaja.

"Igrali smo četiri, pet puta. Izgubio sam od njega u Bersiju u finalu, ali uslovi su sada potpuno drugačiji, to je bilo u dvorani, a sada je na blatnjavom terenu. Bilo je predviđanje 50-50 da li će proći on ili Garin, tako da je ovo bila dobra pobeda za njega. Mislim da mu ovi uslovi odgovaraju jer on voli da mu malo niže odskoči loptica, on po čitavom terenu traži da udara forhend i diktira tempo sa tim udarcem. Iz bekhenda igra ravno i čvrsto. Kompletan je igrač, mada mislim da mu je kretnja malo sporija i verovatno je tu neki moj cilj - taktika mi je da ga što više šetam po terenu i da mu ne dam da uhvati ritam igre", podvukao je Đoković.

Kratko je prokomentarisao i današnjeg rivala.

''Oduvek sam poštovao svakog igrača protiv kojeg sam ili trenirao ili igrao. Razumem trud i napor koji je potreban kako biste došli do Grend slema i pobedili na nekoliko mečeva, to je uvek vredno poštovanja. Da, oduvek sam pažljiv kada igram sa nekim po prvi put, jer oni tada nemaju šta da izgube i mogu da igraju tenis života. Ali, takođe mislim da ako odmah od početka stavite stvari na stvoje, to njima otežava da uopšte pomisle da mogu da naprave preokret. Lepo je videti mlada lica, na primer Korda, njegov otac je bio šampion, i njegov prolaz u osmini finala je lepa priča. Naravno, turniri vole da 'brendirani' igrači doguraju daleko, ali vole i kada mladi igrači naprave uspehe na najvećim turirima. Mislim da je i to sjajno za naš sport.''