SKANDAL POTRESA ROLAN GAROS: Sumnja se da je meč NAMEŠTEN! Pokrenuta istraga (VIDEO)

Francuska policija istražuje jedan duel sa ovogodišnjeg Rolan Garosa zbog sumnje da je namešten. Duel prvog kola ženskog dubla predmet je istrage o nameštanju mečeva zbog velikih uplata novca tokom drugog seta.

Sumnja se da je duel odigran 30. septembra između parova Andrea Micu/Patricija Marija Tig i Medison Brengl/Jana Sizikova namešten i policija trenutno traži dokaze, potvrđeno je iz više izvora.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj