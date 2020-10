ZVEREV PONIZIO NOVINARA KOJI JE KRITIKOVAO NJEGA I NOVAKA: Neću da ti odgovorim posle svega što si pisao!

Rotenberg je letos koristio svaku priliku da kritikuje Đokovića zbog jadranske turneje. posle koje je i Novak bio pozitivan na korona virus, nakon što je Grigor Dimitrov objavio da je pozitivan na COVID-19.

Posle iznenađujeg poraza od Janika Sinera na Rolan Garosu, Zverev je objasnio da je bio bolestan i pod temperaturom i da takav nije mogao da parira Sineru.

To je iniciralo Rotenberga da pita Nemca kada se poslednji put testirao na korona virus, a Zverev mu nije zaboravio što ga je javno kritikovao kada je Saša, umesto u karantin, otišao na žurku posle Adria Tour-a.

Ben Rottenberg -"Sascha, when was the last time u were tested for covid?" @alexzverev - "I'm not answering your question, no chance of answering your questions after what you've been writing abt me in the last few months.... ABSOLUTELY NO CHANCE."

